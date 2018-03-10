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    Бала Виталий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Следственные действия на месте взрыва
    А может, цель – не Мосийчук? Взрыв в Киеве, версии в соцсетях
    16:51 27.10.2017
    1610Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Кто заказал покушение на нардепа Игоря Мосийчука? Этот вопрос уже вторые сутки будоражит умы многих украинцев, пока не появился новый: а был ли нардеп целью этого покушения? Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Виталий Бала. Архивное фото
    Взрыв в Киеве. Появились новые данные о пострадавшем политтехнологе
    13:31 26.10.2017
    504Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам врача 17-й больницы Киева, Виталий Бала категорически запретил медикам предоставлять какую-либо информацию по поводу состояния его здоровье. Он добавил, что у политтехнолога "очень тяжелая травма".
    На месте взрыва в Киеве, в котором пострадали Игорь Мосийчук и Виталий Бала, а также погиб охранник нардепа, 25 октября 2017
    Пострадавший при взрыве в Киеве политолог перенес несколько операций - ТВ
    07:06 26.10.2017
    903Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По данным СМИ, Виталий Бала перенес несколько операций, у него повреждены внутренние органы. Его коллега Алексей Голобуцкий сообщил, что после операции состояние Балы - стабильное.
    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    Стали известны имена всех пострадавших при покушении на Мосийчука
    06:32 26.10.2017
    1609Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    В результате взрыва, прогремевшего поздно вечером в Соломенском районе Киева, пострадали 5 человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Один из пострадавших - охранник нардепа - скончался.
    Взрыв в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук. Видео
    Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук 
    03:08 26.10.2017
    784Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Кроме него пострадали еще 4 человека, в том числе известный политолог Виталий Бала. Охранник и помощник Мосийчука от полученных травм скончался.
    Политолог Виталий Бала. Архивное фото
    Пострадавший вместе с Мосийчуком политолог Бала - в тяжелом состоянии
    02:40 26.10.2017
    849Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По данным коллеги Виталия Балы Алексей Голобуцкого, у него проникающая травма диафрагмы, также задета печень. В настоящее время Балу оперируют.
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Последствия кровавого покушения на "радикала" Мосийчука в Киеве 
    02:07 26.10.2017
    677Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    От полученных в результате взрыва травм погиб охранник народного депутата Игоря Мосийчука. Кроме нардепа пострадали еще три человека, в том числе политолог Виталий Бала.
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Покушение на Мосийчука. Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва
    00:58 26.10.2017
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    Вечером в среду, 25 октября, нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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