Кто заказал покушение на нардепа Игоря Мосийчука? Этот вопрос уже вторые сутки будоражит умы многих украинцев, пока не появился новый: а был ли нардеп целью этого покушения? Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
По словам врача 17-й больницы Киева, Виталий Бала категорически запретил медикам предоставлять какую-либо информацию по поводу состояния его здоровье. Он добавил, что у политтехнолога "очень тяжелая травма".
В результате взрыва, прогремевшего поздно вечером в Соломенском районе Киева, пострадали 5 человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Один из пострадавших - охранник нардепа - скончался.
Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Кроме него пострадали еще 4 человека, в том числе известный политолог Виталий Бала. Охранник и помощник Мосийчука от полученных травм скончался.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".