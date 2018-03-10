По данным правоохранителей, выдворенный из Украины Рафик Амоян был родственником убитого в центре Москвы "вора в законе" Аслана Усояна по кличке "Дед Хасан" - самого влиятельного преступника на территории бывшего Советского Союза.
По данным правоохранителей, выдворенный из Украины Рафик Амоян был родственником убитого в центре Москвы "вора в законе" Аслана Усояна по кличке "Дед Хасан" - самого влиятельного преступника на территории бывшего Советского Союза.
"Мы сделали пациентке две операции, и, к сожалению, обнаружилось полное перерывание спинного мозга... Ноги не будут двигаться. Если нам удастся ее спасти, она останется тяжелым инвалидом", - сказал врач.
По данным Следственного комитета, киллер стрелял, предположительно, из бесшумного автомата "Вал". Источник в правоохранительных органах отметил, что киллер, возможно, - бывший спецназовец или профессиональный спортсмен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".