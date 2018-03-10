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    Дед Хасан (Аслан Усоян)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Выдворение из Украины родственника убитого авторитета Деда Хасана
    Выдворение из Украины родственника убитого "авторитета" Деда Хасана 
    22:36 12.04.2016
    306Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным правоохранителей, выдворенный из Украины Рафик Амоян был родственником убитого в центре Москвы "вора в законе" Аслана Усояна по кличке "Дед Хасан" - самого влиятельного преступника на территории бывшего Советского Союза.
    Выдворенный из Украины Рафик Ереванский
    Из Украины выдворили родственника убитого "авторитета" Деда Хасана
    15:07 12.04.2016
    234Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным правоохранителей, выдворенный из Украины Рафик Амоян был родственником убитого в центре Москвы "вора в законе" Аслана Усояна по кличке "Дед Хасан" - самого влиятельного преступника на территории бывшего Советского Союза.
    Криминальный авторитет Дед Хасан погиб в результате покушения
    Пострадавшая при покушении на деда Хасана может остаться инвалидом
    16:07 22.01.2013
    18
    "Мы сделали пациентке две операции, и, к сожалению, обнаружилось полное перерывание спинного мозга... Ноги не будут двигаться. Если нам удастся ее спасти, она останется тяжелым инвалидом", - сказал врач.
    Криминальный авторитет Дед Хасан погиб в результате покушения
    Западные СМИ выдвигают свои версии убийства Деда Хасана
    18:26 17.01.2013
    19
    Криминальный авторитет Дед Хасан скончался в больнице от ранения, полученного в результате стрельбы в центре Москвы.
    Криминальный авторитет Дед Хасан погиб в результате покушения
    Убийство Деда Хасана может спровоцировать борьбу за звание "вора №1"
    19:07 16.01.2013
    123
    По данным Следственного комитета, киллер стрелял, предположительно, из бесшумного автомата "Вал". Источник в правоохранительных органах отметил, что киллер, возможно, - бывший спецназовец или профессиональный спортсмен.
    Криминальный авторитет Дед Хасан погиб в результате покушения
    Криминальный мир России обезглавили одним выстрелом
    17:06 16.01.2013
    17
    Аслан Усоян по кличке Дед Хасан, которого СМИ называли самым известным криминальным авторитетом в России, стал жертвой киллера - он был убит одним выстрелом, когда вышел из ресторана в центре Москвы.
    Криминальный авторитет Дед Хасан погиб в результате покушения
    Российский криминальный авторитет Дед Хасан убит в Москве
    15:06 16.01.2013
    103
    Раненный при покушении в центре Москвы криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан) скончался, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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