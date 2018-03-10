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    Ашот Агаронян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Вооруженная группа в Ереване открыла стрельбу, погиб полицейский
    18:35 30.07.2016
    434Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    В результате стрельбы со стороны полка ППС погиб служащий войск полиции Юра Тепаносян, 1986 года рождения, который находился в машине на расстоянии 350-400 метров.
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Полиция сообщила о ранении еще двух захватчиков полка ППС
    02:16 27.07.2016
    138Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Руководитель пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что до сих пор на территории полка ППС находится член вооруженной группы, который получил ранение еще 17 июля.
    Ситуация в Ереване после захвата здания полиции
    Двое захватчиков полка ППС в Ереване сдались – полиция
    01:10 27.07.2016
    122Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Руководитель пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян заявил, то перестрелка закончилась. В настоящее время проходят переговоры с целью сдачи членов вооруженной группы правоохранителям.
    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции
    Захватчики ППС в Ереване ведут беспорядочную стрельбу - полиция
    22:51 26.07.2016
    344Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Начальник Управления информации и по связям с общественностью полиции Армении заявил, что создается угроза безопасности жителей близлежащих домов и несущих на месте службу полицейских.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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