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    Артемий Лебедев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Дизайнер Артемий Лебедев
    Российский дизайнер Лебедев жестко ответил на запрет въезда в Украину
    23:56 31.03.2017
    1233Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности". Российски дизайнер назвал власть в Украине деструктивной.
    Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
    СБУ запретила въезд в Украину Артемию Лебедеву
    18:40 31.03.2017
    286Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Запрет на въезд Лебедеву был введен "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".
    Логотип Крыма
    Студия Артемия Лебедева разработала логотип Крыма
    16:40 17.03.2015
    331Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Студия известного российского дизайнера разработала логотип, который был заказан властями полуострова. Студия отмечает, что Крым также получил систему визуальной идентификации.
    Консервативный и прогрессивный варианты схемы московского метро
    Студия Артемия Лебедева лидирует в конкурсе на новую схему метро
    08:05 28.01.2013
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    Конкурс на разработку новых схем метро был объявлен 1 ноября 2012 года. Всего на конкурс поступило 35 работ, в том числе из Франции и Нидерландов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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