Больше месяца в Киеве проходят акции протестов владельцев киосков, расположенных на территории метрополитена. Протестующие проводят митинги в центре и требуют соблюсти их права как частных предпринимателей. Но киоски добавляют неудобств пассажирам в часы пик.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.