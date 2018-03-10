Принятие так называемого закона Савченко заставить следователей более квалифицированно выполнять свой долг, ведь бездействие позволит преступникам досрочно выходить на свободу, заявил адвокат Артем Орел.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.