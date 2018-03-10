В Днепре утвердили финансирование Инспекции по труду, которая будет следить за бизнесменами. Предпринимателям, которые выплачивают деньги "черным" налом либо недоплачивают сотрудникам, грозит штраф от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.