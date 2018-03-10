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    Антон Михненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    На Донбассе начали использовать мины нового образца - штаб АТО
    Разминирование Донбасса: помощь Запада и старые украинские проблемы
    18:38 21.10.2015
    698Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В Европе понимают сложность ситуации в Украине и готовы помочь деньгами, а также поделиться опытом, как происходил процесс разминирования в других странах, заявил замдиректора Центра исследований армии Антон Михненко.
    Минометные мины, обнаруженные в зоне АТО
    Эксперт: Запад не понимает, кто в Украине отвечает за разминирование зоны АТО
    10:33 21.10.2015
    352Немирное перемирие на Донбассе.
    Запад готов помочь с процессом разминирования зоны АТО в Донбассе. Однако, по словам заместителя директора Центра исследования армии Антона Михненко, в Украине слишком много ведомств занимаются разминированием и в целом никто не несет ответственности.
    Призывник ВСУ
    Контрактная армия: реально, но дорого
    21:11 04.08.2015
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    На содержание контрактной армии в год необходимо более ста миллиардов гривен. Об этом заявил советник министра обороны Юрий Бирюков. Военные эксперты считают, что такой суммы будет недостаточно.
    Призывник ВСУ
    Нашей армии не хватит 44 млрд грн для ведения полноценной войны - эксперт
    11:19 22.05.2015
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    Одной из ключевых проблем для украинской армии во время проведения АТО стало слабое обеспечение бойцов. Замдиректора Центра исследования армии Антон Михненко рассказал о том, в каком состоянии находятся вооруженные силы сейчас.
    Гранатометы, изъятые у военного в Хмельницком
    Эксперт: сейчас в стране незаконный оборот оружия - это проблема каждого
    09:43 27.03.2015
    381Рост криминала в Украине.
    Президент Петр Порошенко объявил об усилении контроля за незаконным оборотом оружия. Эта проблема требует комплексного подхода, а проверок на блокпостах недостаточно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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