В Европе понимают сложность ситуации в Украине и готовы помочь деньгами, а также поделиться опытом, как происходил процесс разминирования в других странах, заявил замдиректора Центра исследований армии Антон Михненко.
Запад готов помочь с процессом разминирования зоны АТО в Донбассе. Однако, по словам заместителя директора Центра исследования армии Антона Михненко, в Украине слишком много ведомств занимаются разминированием и в целом никто не несет ответственности.
Одной из ключевых проблем для украинской армии во время проведения АТО стало слабое обеспечение бойцов. Замдиректора Центра исследования армии Антон Михненко рассказал о том, в каком состоянии находятся вооруженные силы сейчас.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.