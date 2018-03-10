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    Анна Вронская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Кабинет министров Украины
    Кабмин назначил Анну Вронскую врио министра экологии
    19:10 04.02.2016
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    Согласно распоряжению правительства, исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Вронскую Анну Александровну.
    Киев в дыму от лесного пожара
    В Минэкологии сказали, какие районы Киева наиболее пострадали от задымления
    07:56 04.09.2015
    419Дым над Киевом. Горят леса
    Согласно информации замминистра экологии и природных ресурсов Анны Вронской, замер качества воздуха осуществлялся в нескольких точках украинской столицы, их более 10.
    Киев в дыму от лесного пожара
    После дыма. Когда воздух в Киеве очистится – комментарий замминистра экологии
    07:33 04.09.2015
    2900Дым над Киевом. Горят леса
    Основные очаги пожаров под Киевом удалось потушить еще в среду, при этом текущий уровень концентрации вредных веществ в воздухе не представляет опасности для здоровья. Об этом заявила замглавы Минэкологии Анна Вронская.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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