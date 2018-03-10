Согласно распоряжению правительства, исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Вронскую Анну Александровну.
Основные очаги пожаров под Киевом удалось потушить еще в среду, при этом текущий уровень концентрации вредных веществ в воздухе не представляет опасности для здоровья. Об этом заявила замглавы Минэкологии Анна Вронская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.