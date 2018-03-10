Эксперт в сфере налоговой политики Анна Винниченко в эфире "ГС" заявила, что минимум 15% закрывшихся ФЛП реально платили налоги, однако их система работы носила сезонный характер, в связи с чем им было невыгодно постоянно вносить ЕСВ.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" член общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко заявила, что для реформирования таможни, нужно нивелировать человеческий фактор.
Управляющий партнер юридической компании WinnerLex Анна Винниченко в эфире "ГС" отметила, что е-декларирование – это не амнистия чиновников, а отражение действительности, способ показать, какое имущество находится в их собственности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".