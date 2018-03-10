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    Анна Винниченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Эксперт: 18 000 закрывшихся ФЛП реально наполняли бюджет
    10:18 25.02.2017
    1248Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт в сфере налоговой политики Анна Винниченко в эфире "ГС" заявила, что минимум 15% закрывшихся ФЛП реально платили налоги, однако их система работы носила сезонный характер, в связи с чем им было невыгодно постоянно вносить ЕСВ.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Переаттестация таможенников при низкой зарплате не поможет - Винниченко
    05:08 22.01.2017
    283Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" член общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко заявила, что для реформирования таможни, нужно нивелировать человеческий фактор.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Грозит ли нардепам уголовное преследование за неполные декларации
    14:22 18.11.2016
    478Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Юрист Анна Винниченко в эфире "ГС" пояснила: если неуказанная в декларации сумма наличных выше 250 минимальных зарплат, то это дает следователям основания для возбуждения уголовного производства.
    Управляющий партнер, директор юридической компании WinnerLex Анна Винниченко
    "Антирейдерский" закон и создание рынка земли. Комментарии юриста
    10:55 09.11.2016
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    Юрист Анна Винниченко в эфире "ГС" пояснила особенности изменений, внесенных в "антирейдерский" закон, и заявила, что нужно открыть рынок земли, чтобы государство с оборота земли получало налоги.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Юрист Винниченко: проверки е-деклараций абсолютно законны
    10:15 02.11.2016
    216Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Управляющий партнер юридической компании WinnerLex Анна Винниченко в эфире "ГС" отметила, что е-декларирование – это не амнистия чиновников, а отражение действительности, способ показать, какое имущество находится в их собственности.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Система НДС-счетов в Украине нежизнеспособна - юрист
    06:40 25.09.2015
    279Экономический кризис
    Как рассказала член общественной коллегии при Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко, системой НДС-счетов не пользуются ни в одной стране Европы.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Что происходит в украинской налоговой. Комментарии эксперта
    11:43 24.09.2015
    495Экономический кризис
    По информации члена общественного совета при ГФС Анны Винниченко, сейчас в налоговой планируют максимально увольнять либо переводить на и.о. всех сотрудников, и нанимать людей возрастом до 35 лет.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Юрист: украинский бизнес только судится и теряет свой имидж
    18:53 23.09.2015
    217Экономический кризис
    По словам юриста Анны Винниченко, налоговый кодекс в целом не поменялся. После реформ, в нем изменилось только 5%. На сегодня, нельзя сказать, что прекратили работать налоговые схемы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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