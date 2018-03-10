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    Анна Турчинова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Покушение на жену Турчинова: обвиняемый и жертва встретились в суде. Видео
    Покушение на жену Турчинова: обвиняемый и жертва встретились в суде 
    22:34 07.10.2016
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    В Киеве состоялось первое заседание в рамках рассмотрения дела о покушении на супругу секретаря СНБО Анну Турчинову. В зале суда в присутствии адвокатов жертва впервые после происшествия встретилась с обвиняемым Владимиром Оленцевичем.
    Владимир Оленцевич
    Юриста из Донецка, напавшего на жену Турчинова, арестовали на 2 месяца
    22:26 27.05.2016
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    Владимир Оленцевич известен своими исками об отмене указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины. Он также пытался обжаловать в суде помилование Юрия Луценко.
    Владимир Оленцевич. Архивное фото
    Напавшему на жену Турчинова жителю Донецка выдвинули подозрение
    23:40 26.05.2016
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    Как сообщается, письменное уведомление о подозрении Владимиру Оленцевичу составлено и вручено исполняющим обязанности прокурора города Киева Олегом Валендюком в присутствии защитника подозреваемого.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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