В Киеве состоялось первое заседание в рамках рассмотрения дела о покушении на супругу секретаря СНБО Анну Турчинову. В зале суда в присутствии адвокатов жертва впервые после происшествия встретилась с обвиняемым Владимиром Оленцевичем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.