По словам Анны Гуцол, Яна Жданова не участвовала в создании, идеологии, разработке движения Femen, чтобы делать такие смелые заявления. Она добавила, что "пока есть люди, которые хотят участвовать в нем, оно существует".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.