В среду, 8 апреля, ГПУ обнаружила многомиллионные нарушения на госпредприятиях, СБУ провела следственные действия по одному из дочерних предприятий "Нафтогаза", а экс-глава ГФИ обвинил Яценюка в политических репрессиях.
Дурицкая сотрудничает со следствием и участвует во всех следственных действиях. По словам адвоката, она хочет успокоить мать в Украине, после чего готова будет вернуться в Россию и продолжить участие в расследовании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".