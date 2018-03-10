наверх
10.03.201808:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анна Дурицкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Нафтогаз Украины
    Хроника 8 апреля: СБУ в "Нафтогазе", растраты на госпредприятиях
    09:32 09.04.2015
    346
    В среду, 8 апреля, ГПУ обнаружила многомиллионные нарушения на госпредприятиях, СБУ провела следственные действия по одному из дочерних предприятий "Нафтогаза", а экс-глава ГФИ обвинил Яценюка в политических репрессиях.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    СМИ сообщили о причастности Дурицкой к убийству Немцова
    13:27 08.04.2015
    2059Годовщина убийства Бориса Немцова
    Источник также подчеркнул, что Дурицкая, возможно, "знала, что ее используют для слежки за Немцовым, но не понимала конечной цели".
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    Дурицкую могут вызвать в Москву на опознание по делу Немцова - СМИ
    01:50 01.04.2015
    383Годовщина убийства Бориса Немцова
    Защитник семьи Бориса Немцова и Анны Дурицкой Вадим Прохоров отказался рассказать газете подробности предстоящего опознания, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.
    Анна Дурицкая
    Следствие не вызывало свидетельницу убийства Немцова - адвокат
    11:42 07.03.2015
    136Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно информации адвоката Вадима Прохорова, Анну Дурицкую пока не вызывали в Москву в связи с задержанием подозреваемых в убийстве политика.
    Генеральный прокурор Виктор Шокин
    Шокин распорядился выделить охрану спутнице Немцова
    10:48 06.03.2015
    1682Годовщина убийства Бориса Немцова
    По данным генерального прокурора, выдано распоряжение, чтобы у Дурицкой была личная охрана, ее будет осуществлять СБУ и МВД.
    Анна Дурицкая
    Дурицкая подала в милицию заявление об угрозах - Генпрокуратура
    10:23 06.03.2015
    1440Годовщина убийства Бориса Немцова
    Свидетельница по делу об убийстве Бориса Немцова пожаловалась в правоохранительные органы об угрозах со стороны неизвестных. Ее заявление зарегистрировало Управление МВД в Белой Церкви.
    Анна Дурицкая
    Ключевую свидетельницу по делу Немцова насильно никто не удерживал - СК РФ
    08:29 03.03.2015
    603Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как говорится в сообщении СК РФ, никакой меры пресечения в отношении Дурицкой следствием не избиралось и личные документы, в том числе паспорт, у нее не изымались.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    Дурицкая отказалась от программы защиты свидетелей в РФ
    06:23 03.03.2015
    1156Годовщина убийства Бориса Немцова
    По словам адвоката украинской модели Вадима Прохорова, его подзащитная отказалась от свидетельской программы, чтобы, по сути, избежать домашнего ареста.
    Вадим Прохоров, адвокат Анны Дурицкой
    Адвокат рассказал, почему Дурицкая стремилась в Киев
    04:13 03.03.2015
    3331Годовщина убийства Бориса Немцова
    Дурицкая прилетела рейсом из Москвы в 00.35. Она вышла через обычный D-терминал, но ее вывели так, чтобы пресса не смогла с ней пообщаться. На голове у нее была платок.
    Анна Дурицкая
    Свидетельница убийства Немцова Анна Дурицкая прилетела в Киев - СМИ
    01:15 03.03.2015
    1146Годовщина убийства Бориса Немцова
    Российский оппозиционер Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину поздно вечером в пятницу, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту в Москве.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    Дурицкая вылетела из Москвы в Киев - МИД Украины
    23:32 02.03.2015
    416Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, Анна Дурицкая вылетела в украинскую столицу в сопровождении своего адвокат.
    Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова. Видео
    Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова 
    20:17 02.03.2015
    5773Годовщина убийства Бориса Немцова
    Единственная известная свидетельница убийства Бориса Немцова, гражданка Украины Анна Дурицкая, рассказала о том, что произошло вечером в пятницу, когда было совершено преступление.
    Анна Дурицкая
    Спутница Немцова заявила, что не видела ни убийцу, ни марку автомобиля
    12:54 02.03.2015
    10713Годовщина убийства Бориса Немцова
    Анна Дурицкая сообщила, что сразу после убийства вызвала полицию по телефону 112, впоследствии полиция увезла ее с места преступления.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    В МИД РФ подтвердили получение от Киева ноты по спутнице Немцова
    11:16 02.03.2015
    671Годовщина убийства Бориса Немцова
    Министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту относительно спутницы убитого Бориса Немцова.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Спутница Немцова находится в тяжелом моральном состоянии - адвокат
    10:55 02.03.2015
    1193Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как отмечается, следственные действия ведутся очень интенсивно. Девушке дали немного времени поспать, но вскоре работа следователей продолжится.
    Анна Дурицкая
    Дурицкая готова вернуться в РФ после поездки в Украину
    04:02 02.03.2015
    416Годовщина убийства Бориса Немцова
    Дурицкая сотрудничает со следствием и участвует во всех следственных действиях. По словам адвоката, она хочет успокоить мать в Украине, после чего готова будет вернуться в Россию и продолжить участие в расследовании.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    Следственные действия с Дурицкой проводятся почти круглые сутки - адвокат
    22:00 01.03.2015
    559Годовщина убийства Бориса Немцова
    Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту с просьбой обеспечить отъезд в Украину спутницы убитого Бориса Немцова.
    Анна Дурицкая
    Следственные действия с Дурицкой могут быть закончены к среде - адвокат
    20:44 01.03.2015
    541Годовщина убийства Бориса Немцова
    Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту с просьбой обеспечить отъезд в Украину спутницы убитого Бориса Немцова.
    Анна Дурицкая. Архивное фото
    Спутница Немцова обратилась к консулу с просьбой вернуться в Киев - адвокат
    19:51 01.03.2015
    1464Годовщина убийства Бориса Немцова
    Сообщается, что сейчас "Дурицкая находится в одном из экспертных учреждений Москвы на следственных действиях, на которые "согласилась добровольно".
    Траурный марш в память о политике Б.Немцове в Москве
    Консул Украины в РФ встретился со свидетельницей убийства Немцова - СМИ
    07:11 01.03.2015
    2641Годовщина убийства Бориса Немцова
    Народный депутат Верховной Рады Украины Остап Семерак ранее заявил о нарушениях прав Дурицкой, которой, по его данным, не разрешали встречу с дипломатическим работником.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги