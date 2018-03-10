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    Анфиса Чехова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Телеведущая Анфиса Чехова. Архивное фото
    Анфиса Чехова показала фото из бани
    16:44 09.02.2018
    2225
    Анфиса Чехова предстала перед поклонниками в черном купальнике и с вениками. Многие обратили внимание на подтянутую фигуру российской телеведущей.
    Телеведущая Анфиса Чехова
    Чехова своеобразно помирила Украину и РФ
    23:22 24.05.2016
    1618
    Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова решила своеобразно помирить Украину и Российскую Федерацию. Соответствующую фотографию телеведущая опубликовала в своем Instagram.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Телеведущая Анфиса Чехова. Архивное фото
    Анфиса Чехова показала фото из бани
    16:44 09.02.2018
    2225
    Анфиса Чехова предстала перед поклонниками в черном купальнике и с вениками. Многие обратили внимание на подтянутую фигуру российской телеведущей.
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