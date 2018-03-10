Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в семье поэта и переводчика Арсения Тарковского. В 1954 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).
Среди материалов - фотографии, письма, документы, включающие автографы Андрея и Арсения Тарковских, Марии Вишняковой и других членов семьи, детские рисунки и письма режиссера, а также сценарий фильма "Страсти по Андрею".
Проект фильма по сценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна, работать над которым позвали Андрея Тарковского-младшего, представили на деловой площадке 35-го Московского международного кинофестиваля в понедельник.
Уникальное наследие режиссера продано за сумму 1 миллион 300 тысяч фунтов. В торгах участвовало 22 представителя, к финишной прямой вышли участник от Ивановской области, режиссер Ларс фон Триер и неизвестный коллекционер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".