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    Андрей Тарковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Кинорежиссер Андрей Тарковский
    Биография Андрея Тарковского. Справка
    01:32 04.04.2017
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    Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в семье поэта и переводчика Арсения Тарковского. В 1954 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).
    Кинорежиссер Андрей Тарковский
    Семейный архив передан в будущий Музей "Дом Тарковских"
    16:18 19.07.2013
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    Среди материалов - фотографии, письма, документы, включающие автографы Андрея и Арсения Тарковских, Марии Вишняковой и других членов семьи, детские рисунки и письма режиссера, а также сценарий фильма "Страсти по Андрею".
    Андрей Тарковский, сын режиссера Андрея Тарковского
    Сын Андрея Тарковского снимет фильм по сценарию отца
    14:13 24.06.2013
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    Проект фильма по сценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна, работать над которым позвали Андрея Тарковского-младшего, представили на деловой площадке 35-го Московского международного кинофестиваля в понедельник.
    Кинорежиссер Андрей Тарковский
    Архив Тарковского выкуплен на торгах Sotheby's для музея режиссера
    16:16 28.11.2012
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    Уникальное наследие режиссера продано за сумму 1 миллион 300 тысяч фунтов. В торгах участвовало 22 представителя, к финишной прямой вышли участник от Ивановской области, режиссер Ларс фон Триер и неизвестный коллекционер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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