В Украине вялыми но уверенным темпами идет процесс перегероизации нации, то есть – героев прежних плавно декоммунизировали, а на освободившееся место экспортируют новых героев. Откуда? С Запада, конечно, Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.