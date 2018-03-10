Политэксперт Елена Дьяченко считает, что иск "Ощадбанка" не имеет смысла: она сомневается, что проигранный суд нанесет серьезный ущерб "Сбербанку", т.к. украинский банк с названием российского продан и будет переименован.
Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что банк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и заявляет о нарушении своих прав интеллектуальной собственности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".