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    Андрей Пышный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Гонтарева перед зданием НБУ, 19 января 2018
    Защита Януковича требует допросить Гонтареву
    18:09 22.01.2018
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    Адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал, что сам председатель "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи пояснений о наличии средств Виктора Януковича.
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: "Ощадбанк" впустую потратил деньги украинцев
    12:22 20.04.2017
    1650Уход российских банков из Украины
    Политэксперт Елена Дьяченко считает, что иск "Ощадбанка" не имеет смысла: она сомневается, что проигранный суд нанесет серьезный ущерб "Сбербанку", т.к. украинский банк с названием российского продан и будет переименован.
    Андрей Пышный
    "Ощадбанк" подал в суд на "Сбербанк"
    15:37 15.01.2016
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    Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что банк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и заявляет о нарушении своих прав интеллектуальной собственности.
    Мобильные отделения Ощадбка для зоны АТО
    Мобильные отделения "Ощадбанка" для зоны АТО 
    07:36 15.11.2015
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    В Зону спецоперации в Донбассе отправятся бронированные мобильные отделения "Ощадбанка", которые оснащены спутниковой связью и автономными системами видеонаблюдения.
    Андрей Пышный
    Разбирательство по иску "Ощадбанка" к РФ продлится 2-4 года - Пышный
    19:00 03.08.2015
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    По словам главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, оценка ущерба в 15 миллиардов гривен "очень предварительная", а само разбирательство может продлится до четырех лет.
    Отделение Ощадбанка Украины
    "Ощадбанк" реструктуризировал долг на $1,3 млрд – СМИ
    18:04 03.08.2015
    378Списание госдолга Украины кредиторами
    Председатель правления банка Андрей Пышный заявил об успешных переговорах с кредиторами в Лондоне. Они согласились отодвинуть дату погашения основной части долга на три года.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк ввел куратора в "Ощадбанк" - СМИ
    14:42 29.01.2015
    920Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    НБУ ввел кураторов в банки, которые получали от него рефинансирование. Не избежали этого шага и крупнейшие госбанки: "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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