"Печерским районным судом предоставлено разрешение на задержание А. Пинчука с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей" говорится в сообщении ГПУ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.