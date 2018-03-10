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Согласно данным Госстата, в 2013 году среднестатистическому украинцу зарплаты хватало на вполне безбедную жизнь. В день можно было съедать по 400 грамм круп, мяса и овощей, по 300 грамм хлеба и молочных продуктов и несколько яиц.