Согласно данным Госстата, в 2013 году среднестатистическому украинцу зарплаты хватало на вполне безбедную жизнь. В день можно было съедать по 400 грамм круп, мяса и овощей, по 300 грамм хлеба и молочных продуктов и несколько яиц.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.