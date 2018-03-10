наверх
10.03.201817:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Андрей Лубенский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Встреча Андрея Усачева с читателями в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве
    Писатель Андрей Усачев: "Трещина между Украиной и Россией зарастет"
    13:12 09.06.2016
    1706
    Киев говорит по-русски. В России каждая третья фамилия – украинская. Поэтому, как это можно уничтожить, растащить, разодрать? Если и раздерут, то только на время, считает писатель Андрей Усачев.
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    День Победы в Украине: без парада и салюта, но с драками и руганью
    18:16 09.05.2016
    8861День Памяти и День Победы в Украине
    Украина отмечает 71-годовщину Победы скромно, без парада и салюта, но со множеством драк и стычек на шествиях ветеранов. Зато военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке
    Виталий Васильевич Лубенский
    Победители: ближе к концу войны так устали, что спали на ногах стоя
    20:13 08.05.2015
    769День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Мой отец, Виталий Васильевич Лубенский, в 1945-м со школьной скамьи попал на войну с Японией, союзницей Германии. Война эта была короткой и победоносной, но легкой ее назвать никак нельзя.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги

    Персоны