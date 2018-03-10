По мнению представителя Комитета избирателей Украины Андрея Линника, о проведении выборов на востоке Украины пока говорить не приходиться, так как нельзя обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса.
В Украине в воскресенье прошли выборы в областные и местные органы власти. При этом в Донбассе выборы прошли только на некоторых территориях, подконтрольных Киеву. Также не прошли выборы в Мариуполе и Красноармейске.
Более 40% избирателей проголосовали на выборах местных властей, что является достаточно высоким показателем. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил руководитель избирательных программ КИУ Андрей Линник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.