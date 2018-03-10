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    Андрей Линник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Зайцево
    Этим летом выборов на востоке Украины точно не будет – эксперт
    14:08 20.05.2016
    195"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    По мнению представителя Комитета избирателей Украины Андрея Линника, о проведении выборов на востоке Украины пока говорить не приходиться, так как нельзя обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса.
    Местные выборы в Мариуполе
    Ситуация в Мариуполе не повлияет на легитимность выборов - эксперт
    04:47 27.10.2015
    87Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    В Украине в воскресенье прошли выборы в областные и местные органы власти. При этом в Донбассе выборы прошли только на некоторых территориях, подконтрольных Киеву. Также не прошли выборы в Мариуполе и Красноармейске.
    Подсчет голосов в Одессе
    Курьезы на выборах и превысившая ожидания явка. Мнение эксперта
    11:32 26.10.2015
    502Местные выборы 2015: итоги
    Более 40% избирателей проголосовали на выборах местных властей, что является достаточно высоким показателем. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил руководитель избирательных программ КИУ Андрей Линник.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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