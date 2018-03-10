Киевляне требуют запретить использование полиэтиленовых пакетов. Председатель директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос считает более эффективным введение финансовых механизмов, а запреты, как правило, не работают.
Заместитель министра экономического развития Наталья Микольская сообщила, что запрещенные товары из РФ ввозят в страну под другими кодами. Эксперт Андрей Кривонос пояснил, как отразится на рядовом украинце введение эмбарго на товары из России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.