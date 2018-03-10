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    Андрей Кривонос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.
    Эксперт: коррупция – главный враг легального импорта
    12:29 05.10.2016
    258Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире "ГС" заявил, что существование различных схем нелегальной продажи продуктов питания свидетельствует о нездоровых отношениях бизнеса и власти, а в результате страдает потребитель.
    Протестующие на фоне горящих шин у стен Верховной Рады
    "Финансовый Майдан" будет разрастаться
    15:35 22.05.2015
    1436Беспорядки и столкновения под Радой
    В Киеве участились акции протеста заемщиков, которые брали валютные кредиты и имеют проблемы с их погашением. Если государство пойдет им навстречу это будет несправедливо по отношению к тем, кто уже погасил кредит.
    Нафтогаз Украины
    Меморандум МВФ: реформы и ликвидация "Нафтогаза"
    16:11 15.03.2015
    3940Кредит МВФ и кризис в Украине.
    На сайте Международного валютного фонда был опубликован Меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Документ предполагает прекращение субсидирования "Нафтогаза", а также повышение цен на газ.
    Национальный банк Украины
    Иностранные инвесторы испытывают хаос от деятельности НБУ
    07:25 25.02.2015
    3665Ситуация в экономике Украины
    Введенные Нацбанком ограничения по валютным операциям приводят к излишним слухам о специфике согласования договоров, об ужесточении валютного контроля.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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