Сообщается, что чаще всего преступления на почве гомофобии совершают в столице - 11 случаев, всего за 8 месяцев зафиксировано 16 случаев физического насилия мотивированного гомофобией и 5 случаев нападения на ЛГБТ мероприятия.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.