По мнению первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, указ о привлечении иностранных войск на территорию Украины - это лазейка для того, чтобы использовать эти иностранные войска против ЛНР и ДНР.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.