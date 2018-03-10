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    Андрей Клишас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Андрей Клишас
    Закон Рады об амнистии не соответствует минским соглашениям - сенатор РФ
    16:02 08.07.2016
    361Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Принятый Радой закон об амнистии не распространяется на бойцов самопровозглашенных ЛНР и ДНР и потому он не соответствует минским соглашениям, убежден председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
    Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот
    В РФ заявили, что применят ответные санкции к авиакомпаниям Украины
    17:21 26.09.2015
    1553Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Об ответных санкциях к украинским авиакомпаниям заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
    Пленарное заседание сессии ПАСЕ. Архивное фото
    В СФ России выступают за прекращение сотрудничества с ПАСЕ
    09:55 29.01.2015
    255Новые санкции в отношении России.
    По мнению председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, РФ уделяет слишком много внимания и ПАСЕ, и Совету Европы в целом.
    Заседание Совета Федерации. Архивное фото
    Украине надо отменить люстрацию, считают в Совфеде
    17:14 20.11.2014
    136Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Глава комитета российского Совета Федерации заявил, что положения закона о люстрации в Украине "абсурдны".
    Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
    Формируемая в ВР коалиция приведет Украину к расколу - Совфед РФ
    15:35 01.11.2014
    608Реакция в мире на события в Украине
    По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, результаты выборов в Раду по Луганской области подтверждают тот факт, что единство Украины под угрозой.
    Под стенами Верховной Рады, 20 октября 2014
    Избранную 26 октября Раду вряд ли можно будет считать легитимной - СФ
    13:34 24.10.2014
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    Председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что новый парламент не будет сформирован на основе свободного волеизъявления граждан.
    Паспорт РФ
    Закон о сокрытии двойного гражданства вступит в силу в Крыму в 2016 г
    10:53 03.06.2014
    345Присоединение Крыма к РФ
    Закон, вводящий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства, не нарушит права жителей Крыма и Севастополя, поскольку в этих субъектах вступит в силу в 2016 году, сообщают в Совфеде РФ.
    Андрей Клишас
    Председатель комитета СФ РФ: Украина идет по ливийскому сценарию
    10:57 29.05.2014
    13Отношения Украины и России
    Украина развивается по ливийскому сценарию, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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