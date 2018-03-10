Принятый Радой закон об амнистии не распространяется на бойцов самопровозглашенных ЛНР и ДНР и потому он не соответствует минским соглашениям, убежден председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, результаты выборов в Раду по Луганской области подтверждают тот факт, что единство Украины под угрозой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".