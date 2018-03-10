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    Андрей Киселев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый консультант по вопросам инвестиций Андрей Киселев заявил, что биткоин сейчас не имеет классической функции денег, потому его вычисление не может считаться нарушением закона.
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