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    Андрей Гусельников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Квартиры на вторичном рынке подешевеют на 5% в 2017 году - Гусельников. Видео
    Квартиры на вторичном рынке подешевеют на 5% в 2017 году - Гусельников 
    09:27 10.02.2017
    278Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Стоимость вторичного жилья падает, и уже не первый год. Вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины" Андрей Гусельников считает, что в текущем году они понизятся еще на 5%.
    Андрей Гусельников, вице-президент ВОО Лига экспертов Украины
    Парадоксы экономики: строительный рынок растет на фоне кризиса
    10:09 09.02.2017
    806Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    За последние три года рынок строительства жилья вырос в несколько раз по сравнению с показателями докризисного 2008 года, отметил эксперт Андрей Гусельников.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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