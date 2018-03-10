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    Андрей Гончаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гончаренко о доходах: я одолжил $700 тыс у тестя, работавшего в Газпроме. ВИДЕО
    Гончаренко: я занял $700 тыс у тестя, работавшего водителем в "Газпроме" 
    15:01 24.02.2017
    3381Нардеп Гончаренко: "похищение"
    В 2010 году Алексей Гончаренко с супругой хотели приобрести дом, на который депутат, по его словам, сам заработал часть денег консультациями и консалтингом, а 700 тысяч долларов он одолжил у тестя.
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Лучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко 
    17:40 23.02.2017
    4034Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Пользователи соцсетей весьма иронично отнеслись к истории с похищением народного депутата Алексея Гончаренко, однако еще больше юзеров позабавило спасение нардепа. Все это, разумеется, сразу же вылилось в фотожабы.
    Андрей Гончаренко
    В Лондоне активисты самовольно вселились в особняк российского миллиардера
    11:51 27.01.2017
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    СМИ отмечают, что особняк миллиардера посещал британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США по обвинениям во взломе систем ФБР, НАСА, ФРС и других ведомств.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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