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С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%.