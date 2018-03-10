Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что из формулы "Роттердам+" финансируются не столько госшахты, поскольку их около 10%, а в основном сверхприбыль получает бизнес Рината Ахметова.
В эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что решение снизить тариф для бытовых потребителей правильное.
Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус пояснил, что для удешевления газа нужно инвестировать в разработку и добычу, но деньги от повышения тарифов идут в никуда. Также он отметил, что механизм субсидий в стране очень действенный.
Бывший член НКРЭ КУ Андрей Герус считает, что украинский уголь,который государство покупает сегодня у частных компаний по цене импортного, намного хуже. Несправедливая стоимость, в итоге, закладывается в тариф на электроэнергию для потребителей.
С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".