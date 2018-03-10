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    Андрей Герус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Уголь
    "Роттердам+" - формула обмана
    12:47 31.05.2017
    947
    Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что из формулы "Роттердам+" финансируются не столько госшахты, поскольку их около 10%, а в основном сверхприбыль получает бизнес Рината Ахметова.
    Андрей Герус
    Уголь и тарифы: на формуле "Роттердам+" крадут более 10 млрд грн - эксперт
    18:39 11.02.2017
    3196Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что несмотря на то, откуда поступает уголь, Украина считает его по формуле "Роттердам плюс".
    Андрей Герус
    Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выше, чем в ЕС - Герус
    14:46 16.12.2016
    152Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что решение снизить тариф для бытовых потребителей правильное.
    Всеукраинский марш протеста против тарифов на газ и коммуналку в Киеве
    Рост тарифов, субсидии и перспективы энергетического коллапса. Мнение эксперта
    10:33 08.07.2016
    2746Тарифные протесты.
    Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус пояснил, что для удешевления газа нужно инвестировать в разработку и добычу, но деньги от повышения тарифов идут в никуда. Также он отметил, что механизм субсидий в стране очень действенный.
    Электричество
    Герус: несправедливая цена угля заложена в тариф на электроэнергию
    17:02 30.06.2016
    2240Тарифные протесты.
    Бывший член НКРЭ КУ Андрей Герус считает, что украинский уголь,который государство покупает сегодня у частных компаний по цене импортного, намного хуже. Несправедливая стоимость, в итоге, закладывается в тариф на электроэнергию для потребителей.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко сменил двух членов НКРЭКУ
    11:02 30.06.2015
    296Громкие отставки и назначения в Украине
    Президент подписал указы об увольнении Андрея Геруса и Юлии Ковалив. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Новыми членами НКРЭКУ назначены Виктория Морозова и Юрий Голляк.
    Андрей Герус. Архивное фото
    Член НКРЭКУ Герус подал в отставку
    10:38 30.06.2015
    1029Громкие отставки и назначения в Украине
    Андрей Герус был назначен членом НКРЭКУ в конце августа 2014 года. О своем решении уйти с этой должности сообщил сам Герус. По его словам, он попросил президента подписать соответствующее заявление.
    Рост тарифов на воду в Украине. Инфографика
    Рост тарифов на воду в Украине 
    16:57 19.03.2015
    4162Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    Рост тарифов на воду в Украине в оценках экспертов
    13:20 19.03.2015
    4229Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%.
    Кран с горячей водой
    НКРЭКУ отложила повышение тарифов на воду
    12:08 19.03.2015
    999Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Член комиссии Андрей Герус заявил в четверг о необходимости повышать тарифы на водоснабжение. При этом он отметил, что последний раз они изменялись летом 2014 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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