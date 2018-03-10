Аграрии блокируют дорожное движение по стране из-за отмены спецрежима НДС, за которое проголосовали народные депутаты. Глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун пояснил, почему отмена режима станет губительной для украинских фермеров.
Представители аграрного бизнеса будут и дальше блокировать движение на дорогах по всей Украине, пока их требования не будут услышаны властью, отметил глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.