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    Андрей Дыкун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сливочное масло. Архивное фото
    Эксперт объяснил, как выжить производителям молочной продукции
    16:13 02.03.2016
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    Глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун считает, что в текущем году "выживут" только те предприятия, которые имеют не менее 9 тыс. кг надоев с коровы в год.
    Акция протеста аграриев в Херсонской области
    Отмена спецрежима НДС и проблемы аграриев
    10:16 29.12.2015
    1263Свято наближається: митинги аграриев
    Аграрии блокируют дорожное движение по стране из-за отмены спецрежима НДС, за которое проголосовали народные депутаты. Глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун пояснил, почему отмена режима станет губительной для украинских фермеров.
    Акция протеста аграриев в Херсонской области
    Дикун: аграрии и дальше будут перекрывать дороги по всей Украине
    21:37 28.12.2015
    330Свято наближається: митинги аграриев
    Представители аграрного бизнеса будут и дальше блокировать движение на дорогах по всей Украине, пока их требования не будут услышаны властью, отметил глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.
    Акция протеста аграриев в Херсонской области
    Протестующие аграрии освободили дороги
    21:08 28.12.2015
    761Свято наближається: митинги аграриев
    Как заявил председатель Центрального аппарата Аграрной партии Денис Марчук, аграрии приняли решение освободить дороги на ночь и уже 29 декабря вновь продолжить акцию протеста.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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