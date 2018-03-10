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    Андрей Цыганков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Адвокат Андрей Цыганков
    Адвоката Онищенко выпустили из СБУ после 14 часов допроса
    23:50 24.10.2016
    281Онищенко: новая партия компромата
    По словам самого Андрея Цыганкова, в ходе процессуальных действий были "грубо нарушены гарантии адвокатской деятельности". Также он утверждает, что в СБУ у него изъяли адвокатское досье клиентов.
    Адвокат Андрей Цыганков
    Свидетели о задержании адвоката Онищенко: его окружили, взяв в кольцо
    19:40 24.10.2016
    232Онищенко: новая партия компромата
    Как сообщили свидетели задержания адвоката Онищенко в международном аэропорту "Борисполь", Андрей Цыганков был окружен сотрудниками СБУ и взят в плотное кольцо.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В аэропорту "Борисполь" задержан адвокат Онищенко
    11:27 24.10.2016
    282Онищенко: новая партия компромата
    Защитник Андрея Цыганкова уточнила, что сотрудники СБУ попросили его "проехать" на Аскольдов переулок. Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что Цыганков общается с сотрудниками спецслужбы добровольно.
    Ситуация в Мариуполе
    Дома в Мариуполе должно восстанавливать государство - юрист
    09:13 31.03.2015
    270Особый статус Донбасса
    Жителям Мариуполя посоветовали судиться с государством из-за разрушенных домов микрорайона "Восточный". Подобных случае в Украине еще не было, и есть ли шанс получить средства?
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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