В СБУ уточнили, что провели спецоперацию, в ходе которой дискредитировали Андрея Бородавку перед "его кураторами из российских спецслужб" и депортировали в Украину, после чего задержали в аэропорту Киева "Борисполь".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.