Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что киевская власть будет деструктурировать задолженность за электроэнергию в "домах Войцеховского" в индивидуальном порядке по каждому дому.
Печерский суд Киева назначил застройщику меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с возможностью выйти под залог в 14 миллионов гривен. Прокуратура требовала 50 миллионов залога. Накануне Войцеховский внес залог.
По информации ГПУ, Войцеховский вместе с участниками преступной группировки в 2004-2013 годах приобрел части в уставных капиталах 12 предприятий (в 2014 году эти части переоформлены на подставные лица).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".