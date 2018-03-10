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    Анатолий Войцеховский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    В КГГА заявили о миллионных долгах "домов Войцеховского"
    00:59 04.08.2017
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    Советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что киевская власть будет деструктурировать задолженность за электроэнергию в "домах Войцеховского" в индивидуальном порядке по каждому дому.
    Киевская городская государственная администрация
    Скандальный киевский застройщик Войцеховский сбежал в РФ - нардеп
    10:48 15.08.2016
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    Как заявил нардеп и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, "Войцеховский оставил за собой как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года".
    Виталий Кличко
    Кличко просит ГПУ изменить меру пресечения застройщику Войцеховскому
    13:11 28.07.2016
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    Печерский суд Киева назначил застройщику меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с возможностью выйти под залог в 14 миллионов гривен. Прокуратура требовала 50 миллионов залога. Накануне Войцеховский внес залог.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ: задержан застройщик Войцеховский
    15:08 15.07.2016
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    По информации ГПУ, Войцеховский вместе с участниками преступной группировки в 2004-2013 годах приобрел части в уставных капиталах 12 предприятий (в 2014 году эти части переоформлены на подставные лица).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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