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    Анатолий Виногродский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Анатолий Виногродский
    Экс-командир "Донбасса" иронично прокомментировал шествия в честь Бандеры
    05:51 02.01.2018
    8250Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Винонродского, в Украине существует целый ряд существенных проблем.
    Анатолий Виногродский в суде
    Суд выпустил из-под стражи экс-командира "Донбасса"
    06:37 05.12.2017
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    Согласно постановлению суда, до 4 февраля 2018 года Анатолий Виногродский должен будет находиться по месту своей регистрации в Мариуполе.
    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Заклинило. Снова блокада - активисты дают властям две недели
    17:43 26.05.2017
    4675Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Организаторы торговой блокады Донбасса пригрозили новыми акциями, если за две недели не будет никаких подвижек в решении вопроса обмена пленными. На этот раз будут искать "русский след" на предприятиях Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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