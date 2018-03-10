Юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявил, что многие большие предприятия Украины были приватизированы незаконно, а теперь их собственники не хотят платить налоги в бюджет, чтобы становиться еще богаче.
Юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский заявил в эфире "ГС", что в постсоветском пространстве люди привыкли воровать и жить сегодняшним днем, не думая о репутации своей страны.
Юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявил, что дела антикоррупционных органов часто ничем не заканчиваются, но чтобы заслужить расположение общества, они преувеличивают определенные текущие успехи.
По мнению юриста организации "Реформы против коррупции" Анатолия Родзинского, любой юрист или экономист, который занимается международным бизнесом, подтвердит, что 80% информации в расследовании не соответствуют действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".