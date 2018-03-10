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    Анатолий Родзинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Анатолий Родзинский
    Юрист о природе обысков на "Мотор Сич"
    20:42 22.07.2017
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    Юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявил, что многие большие предприятия Украины были приватизированы незаконно, а теперь их собственники не хотят платить налоги в бюджет, чтобы становиться еще богаче.
    Анатолий Родзинский
    В Украине еще не родился человек, который поборет коррупцию - юрист
    18:39 18.07.2017
    271Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский заявил в эфире "ГС", что в постсоветском пространстве люди привыкли воровать и жить сегодняшним днем, не думая о репутации своей страны.
    Анатолий Родзинский
    Эксперт: успех антикоррупционных органов - это пиар их руководителей
    09:44 15.04.2017
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    Юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявил, что дела антикоррупционных органов часто ничем не заканчиваются, но чтобы заслужить расположение общества, они преувеличивают определенные текущие успехи.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    "Оффшорное" расследование относительно Порошенко на 80% неправда - юрист
    16:18 05.04.2016
    407"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению юриста организации "Реформы против коррупции" Анатолия Родзинского, любой юрист или экономист, который занимается международным бизнесом, подтвердит, что 80% информации в расследовании не соответствуют действительности.
    Депутат Харьковского горсовета, лидер областной партии Народный контроль Анатолий Родзинский после избиения
    В Харькове покушались на кандидата в мэры
    10:24 01.10.2015
    1154Избирательная кампания по местным выборам
    Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "покушение на убийство" УК Украины. Неизвестный напал на Родзинского около полуночи, мужчина был госпитализирован.
    Анатолий Родзинский
    Неизвестные избили родителей депутата Харьковского горсовета
    11:01 23.03.2015
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    Где произошло нападение, Родзинский не уточняет. По его словам, нападавших было трое. Отец депутата находится в тяжелом состоянии, мать получила легкие повреждения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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