Папанов после окончания школы работал литейщиком в ремонтных мастерских 2-го Московского шарикоподшипникового завода. С первых дней войны был на фронте, командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году был тяжело ранен в ногу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.