Петр Порошенко посетит Давос, где состоится ежегодный Всемирный экономический форум. Старший аналитик международного Центра перспективных исследований Анатолий Октисюк отметил, что в последние годы этот форум утратил свое политическое значение.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.