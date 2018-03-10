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    Анатолий Максюта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Международный валютный фонд (МВФ)
    Украина удовлетворительно выполнила программу МВФ - эксперт
    05:47 07.08.2015
    152Списание госдолга Украины кредиторами
    Совет директоров МВФ 11 марта утвердил четырехлетнюю программу финансовой помощи Украине. Она предусматривает выделение фондом 17,5 миллиарда долларов. 4 августа на счета Нацбанка поступили 1,7 миллиарда долларов второго транша.
    Доллары и гривны
    Эксперт: курс доллара должен быть на уровне 22 гривен
    19:48 06.08.2015
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    По мнению экс-первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты, страна по уровню внешнеторгового оборота откатились к началу 2000-ых годов.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украина теряет независимость из-за краха экономики – эксперт
    13:07 06.08.2015
    3790Списание госдолга Украины кредиторами
    Влияние западных кредиторов на Украину продолжает расти. К таким последствиям привела пассивная экономическая политика государства, которая не в полной мере ориентирована на развитие экспортного направления и внедрение высоких технологий.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украина откатилась в 2000-ые по уровню внешнего торгового оборота – эксперт
    19:51 05.08.2015
    335Украина, экономика, катастрофа
    Среди основных причин падения уровня внешнего торгового оборона экс-замглавы Минэкономики отметил девальвацию гривны и закрытие российского рынка для украинских товаров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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