Совет директоров МВФ 11 марта утвердил четырехлетнюю программу финансовой помощи Украине. Она предусматривает выделение фондом 17,5 миллиарда долларов. 4 августа на счета Нацбанка поступили 1,7 миллиарда долларов второго транша.
Влияние западных кредиторов на Украину продолжает расти. К таким последствиям привела пассивная экономическая политика государства, которая не в полной мере ориентирована на развитие экспортного направления и внедрение высоких технологий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".