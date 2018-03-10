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    Анатолий Макаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Украинская граница. Архивное фото
    Анатолий Макаренко: таможни возглавляют участники контрабандных схем
    10:59 13.05.2016
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    По мнению экс-председателя Таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, создание "Черных сотен" будет иметь сиюминутный результат и не приведет к искоренению контрабанды и коррупции на таможне.
    Уголь
    Парадокс энергетики: в Украине дефицит угля, но она его экспортирует
    09:16 05.12.2014
    1904Украина в тисках энергозависимости
    О закупках энергоносителей рассказал заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин.
    Флаг Украины
    Украина за 11 месяцев снизила экспорт в РФ на 32%, в ЕС - нарастила на 5%
    13:29 04.12.2014
    255Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    По данным Государственной фискальной службы, экспорт в страны СНГ упал на 31%, импорт из стран СНГ снизился на 42%. Импорт из ЕС в Украину сократился на 22%. Экспорт в страны Азии Украина сократила на 8%.
    Пограничный пункт. Архивное фото
    Госбюджет потерял более $200 млн таможенных поступлений из-за АТО
    12:24 04.12.2014
    177Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    По словам замглавы ГФС Анатолия Макаренко, в ноябре потери составили 93 миллиона долларов, а всего в январе-ноябре украинские таможни перечислили в бюджет 107,93 миллиарда гривен.
    Флаг Германии
    Украина рассчитывает принять гуманитарный конвой из ФРГ на следующей неделе
    15:32 30.09.2014
    125Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Правительство Германии выделило в рамках одного из проектов 18 миллионов евро для гуманитарной помощи Украине. Это будут строительные материалы для создания временного жилья, генераторные станции.
    Кабинет министров Украины
    Миндох сдох, но его тут же реанимировали
    14:39 06.06.2014
    452Экономика Украины
    Правительство на прошлой неделе утвердило положение о создании Государственной фискальной службы Украины вместо пресловутого Министерства доходов и сборов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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