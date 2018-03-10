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    Анатолий Лысенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спикер СНБО Андрей Лысенко
    Гумпомощь из ФРГ получат лишь подконтрольные Киеву территории - Лысенко
    14:22 07.10.2014
    110Конец АТО - война за мир продолжается
    "Мы точно знаем, что она будет направлена в те места, которые не контролируются боевиками", - сказал Лысенко.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Татьяна Лысенко
    Россиянка Лысенко завоевала золото чемпионата мира в метании молота
    21:12 16.08.2013
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    Лысенко победила с результатом 78,80 метра, который она показала в четвертой попытке. Второе место заняла польская спортсменка Анита Влодарчик, запустившая молот на 78,46 метра. Третье место у китаянки Чжан Вэньсю (75,58).
    Анатолий Лысенко
    Общественное ТВ не получает указаний из Кремля - Лысенко
    14:07 14.03.2013
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    Гендиректор Общественного телевидения назвал себя "сторонником лягушек", которые бьются в кувшине с молоком и добиваются своего, вместо того чтобы уйти на дно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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