Турция будет закупать газ у России. От этого выигрывают и Европа, и Турция, и Россия, ведь поставка газа через газопровод всегда является более эффективным и надежным способом с точки зрения безопасности, считает эксперт из Турции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.