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    Алина Чубко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Министерство Образования и Науки Украины
    В МОН заявили, что не признают вузы на территории ДНР и ЛНР
    21:45 12.07.2015
    580Демилитаризация Донбасса
    Как отметила главный специалист Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Алина Чубко, Минобразования также не признает школы, которые остались на территории ДНР и ЛНР.
    Студенты. Архивное фото
    В МОН рассказали о льготных условиях поступления в вузы
    20:04 12.07.2015
    528
    Согласно информации, при поступлении есть особые условия для людей, которые потеряли кого-то из родителей в зоне АТО. Эти люди поступают на льготных условиях, относятся к группе льготников, поступающих вне конкурса.
    Абитуриентка. Архивное фото
    Правила поступления в вузы-2015: что нового? Разъяснения Минобразования
    17:24 12.07.2015
    9701
    Для украинских абитуриентов начинается нервное время – стартует вступительная кампания. В этом году сокращается количество бюджетников, поступающие смогут выбирать приоритетный вуз, а для переселенцев не будет льгот – в бюджете не заложено денег.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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