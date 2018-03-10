Согласно информации, при поступлении есть особые условия для людей, которые потеряли кого-то из родителей в зоне АТО. Эти люди поступают на льготных условиях, относятся к группе льготников, поступающих вне конкурса.
Для украинских абитуриентов начинается нервное время – стартует вступительная кампания. В этом году сокращается количество бюджетников, поступающие смогут выбирать приоритетный вуз, а для переселенцев не будет льгот – в бюджете не заложено денег.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.