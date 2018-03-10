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    Али Хаменеи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаг Ирана
    Угрозы в адрес Ирана ставят под угрозу ядерные переговоры - Хаменеи
    12:05 06.05.2015
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    Лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи отметил, что США не меньше, если не больше, чем Иран нуждаются в переговорном процессе.
    Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
    Верховный лидер Ирана ответил на секретное письмо Барака Обамы - СМИ
    04:22 14.02.2015
    134Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В октябрьском послании были затронуты два вопроса: поддержка кампании против радикальной террористической группировки "Исламское государство", а также соглашение по иранской ядерной программе.
    Вена
    Активисты протестуют в Вене, требуя от "шестерки" надавить на Иран
    13:04 24.11.2014
    63
    Иранские и австрийские активисты протестуют, требуя максимально надавить на Иран.
    Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
    Власти Ирана помиловали блогера, осужденного на 17 лет
    01:24 21.11.2014
    44
    Указ о помиловании 39-летнего Хоссейна Дерахшана (Hossein Derakhshan) подписал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
    Президент США Барак Обама
    Обама отправил личное письмо иранскому лидеру
    21:53 06.11.2014
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    В послании обсуждались два вопроса: поддержка кампании против суннитской группировки "Исламское государство" и соглашение по иранской ядерной программе.
    Работа за компьютером. Клавиатура
    В Иране запретили переписку между незнакомыми мужчинами и женщинами
    15:02 07.01.2014
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    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил переписку в интернете между незнакомыми друг с другом мужчинами и женщинами, издав особый религиозный указ – фетву.
    Тегеран
    В Иране заявляют, что не собираются строить атомную бомбу
    16:43 16.02.2013
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    Высший руководитель Ирана Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что Иран не намерен строить атомную бомбу, чего опасается ряд западных стран.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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