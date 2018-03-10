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    Алена Яхно

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Сергей Юлдашев. Архивное фото
    В прокуратуре Киева подтвердили увольнение Юлдашева
    11:11 24.03.2015
    295Громкие отставки и назначения в Украине
    Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно, с 11 марта в прокуратуре Киева начался второй этап люстрации, а "сегодня очередь дошла и до прокурора Киева Сергея Юлдашева".
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    В Печерском райсуде Киева проводят обыск - прокуратура
    17:06 26.02.2015
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    По данным Алены Яхно, обыск в рамках уголовных производств относительно судей Оксаны Царевич и Виктора Кицюка по факту вынесения ими заведомо неправосудных решений.
    Валерия Гонтарева в Верховной Раде
    Прокуратура Киева: уголовных производств против главы НБУ нет
    23:11 24.02.2015
    584Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Как сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Алена Яхно, есть два уголовных производства против должностных лиц НБУ, но они не касаются Валерии Гонтаревой.
    Молоток судьи
    Обыск проходит в Окружном административном суде Киева - прокуратура
    17:43 16.02.2015
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    Представитель пресс-службы прокуратуры столицы Алена Яхно заявила про Окружной админсуд: "судьи этого суда умудрялись каким-то непостижимым образом наслаждаться жизнью за границей и при этом принимать судебные решения".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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