Власть выдерживает паузу, не зная, что делать с захваченным радикальной оппозицией полицейским полком в центре Еревана, заявил член правления гражданской партии "Гражданский договор" Ален Симонян. По его мнению, штурм здания будет катастрофой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.