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    Алексей Топоров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Луганске
    Телефонная связь в Луганске нарушена, заявили в пресс-службе "ЛНР"
    17:12 31.07.2014
    136Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    "У нас был минометный обстрел, и теперь тот оператор связи, по которому работает телефон Владимира (Иногородцева, руководителя пресс-службы "ЛНР" - ред.) не работает", - сказал собеседник агентства по телефону.
    Ситуация в Луганской области
    Силовики окружают Луганск - ополченцы
    12:44 26.06.2014
    3057Боестолкновения в Луганской области
    Колонна бронетехники украинских силовиков подошла к поселку Желтое, который находится в 21 километре от Луганска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства обороны самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Топоров.
    Военнослужащие ВС Украины. Архивное фото
    Ополченцы заявили, что не пустили в Луганск бронеколонну силовиков
    10:46 17.06.2014
    530Спецоперация на востоке Украины
    В районе Тукалова Балка, недалеко от поселка Металлист, в Луганск пыталась прорваться большая колонна бронетехники, в колонне было несколько десятков бронемашин.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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