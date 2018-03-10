"У нас был минометный обстрел, и теперь тот оператор связи, по которому работает телефон Владимира (Иногородцева, руководителя пресс-службы "ЛНР" - ред.) не работает", - сказал собеседник агентства по телефону.
Колонна бронетехники украинских силовиков подошла к поселку Желтое, который находится в 21 километре от Луганска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства обороны самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Топоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.