Госсекретарь МВД заявил, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 миллионов гривен только на крайне необходимое - питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.