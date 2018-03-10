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    Алексей Столяров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Вован (Владимир Кузнецов)
    Пранкеры Лексус и Вован попали в базу данных "Миротворца"
    09:25 05.10.2017
    257
    В "Миротворце" сообщили, что пранкеры попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную Россией территорию Донецкой области".
    Флаг Черногории
    Правящая партия Черногории ответила российским пранкерам на розыгрыш
    04:56 31.05.2017
    502
    Комментируя произошедшее, руководство правящей партии Черногории заявило, что "на борьбу против черногорского членства в НАТО, которая, как известно, проиграна" были брошены "последние, а может и лучшие" силы.
    Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Вован (Владимир Кузнецов)
    Пранкеры назвали себя посредниками в споре Маруани и Киркорова
    10:06 30.11.2016
    192
    Пранкер Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, заявил, что изначально он и Лексус связались с Маруани от имени Киркорова, чтобы узнать о его требованиях к певцу.
    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
    Пранкер, разыгравший Порошенко, отверг обвинение в связях со спецслужбами РФ
    18:28 18.11.2016
    530
    Пранкер Алексей Столяров (Лексус) сообщил, что работа спецслужб, как правило, не видна, она не попадает в публичное пространство, а звонок пранкеров выложен на публику.
    Петр Порошенко
    Бла-бла-шоу. Пранкеры и президент - развод года
    12:55 18.11.2016
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    Зачем было вступать с пранкерами в заочную дискуссию, притом достаточно непрофессионально, понять трудно, а ответ "нашего Цеголко" "их Чемберлену" получился не только неубедительным, но и похожим на явку с повинной.
    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
    Пранкеры в РФ заявили, что звонили Порошенко по собственной инициативе
    04:36 18.11.2016
    2015
    Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) и его напарник Алексей Столяров (Лексус) заявили, что звонили президенту Украины по собственной инициативе.
    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
    Российских пранкеров рассмешило дело, заведенное на них в Украине
    00:57 13.05.2016
    471Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Полиция в Украине, возбудившая против российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова уголовное дело, добавила к нему новый эпизод по заявлению адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина.
    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
    Полиция завела уголовное дело на пранкеров Вована и Лексуса - адвокат
    15:21 12.05.2016
    538
    Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил об открытии уголовного дела по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Российские пранкеры заявили, что дали "интервью" NYT от лица Порошенко
    23:31 13.04.2016
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    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что якобы дали газете New York Times интервью от лица Петра Порошенко, в котором он будто бы прокомментировал отставку премьера Украины Арсения Яценюка и "панамский" оффшорный скандал.
    Надежда Савченко на слушании в окружном Басманном суде Москвы 26 марта 2015 года
    Пранкеры заявили о "гуманных целях" в розыгрыше Савченко
    03:28 11.03.2016
    350Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Пранкеров Вована и Лексуса удивило, что сам Порошенко не обратился к Савченко с просьбой прекратить голодовку. При этом они добавили, что украинка причиняет вред себе и родственникам.
    Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
    Пранкеры, разыгравшие адвоката Савченко, связались с Банковой
    16:33 10.03.2016
    1384Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Российские пранкеры Кузнецов и Столяров рассказали, что связались с пресс-секретарем Петра Порошенко Святославом Цеголко от лица адвоката Савченко Марка Фейгина.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Пранкеры признались, что позвонили Элтону Джону от имени Путина
    20:13 16.09.2015
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    От имени Дмитрия Пескова Джону звонил Алексей Столяров, сообщил Владимир Краснов, более известный как пранкер Вован. Сам Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с певцом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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