Комментируя произошедшее, руководство правящей партии Черногории заявило, что "на борьбу против черногорского членства в НАТО, которая, как известно, проиграна" были брошены "последние, а может и лучшие" силы.
Зачем было вступать с пранкерами в заочную дискуссию, притом достаточно непрофессионально, понять трудно, а ответ "нашего Цеголко" "их Чемберлену" получился не только неубедительным, но и похожим на явку с повинной.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что якобы дали газете New York Times интервью от лица Петра Порошенко, в котором он будто бы прокомментировал отставку премьера Украины Арсения Яценюка и "панамский" оффшорный скандал.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".