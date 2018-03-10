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    Алексей Семений

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Директор института глобальных трансформаций Алексей Семений
    Эксперт: отношение МВФ к Украине около нуля
    15:37 24.01.2018
    932Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений прогнозирует, что Петра Порошенко на Форуме в Давосе ждет тяжелый разговор с главой МВФ Кристин Лагард.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Зарубежные визиты Порошенко: количество и качество
    12:13 12.01.2018
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    Директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений считает, что президенту стоит больше уделять внимание странам-основным партнерам Украины по внешней торговле.
    Флаги Канады и Украины
    Канада ждет притока рабочей силы из Украины – эксперт
    16:56 17.12.2017
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    При этом получение безвиза с Канадой при лучшем сценарии возможно не ранее 2019-2020 года, считает эксперт-международник, директор института глобальных трансформаций Алексей Семений.
    Открытие юбилейной 70-ой Генассамбели ООН
    Эксперт: "сирийский вопрос" будет №1 на 70-й сессии Генассамблеи ОНН
    17:39 16.09.2015
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    Для Украины важно, на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявить о своих позициях, считает директор института глобальных трансформаций Алексей Семений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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