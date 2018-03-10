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Алексей Семений
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Эксперт: "сирийский вопрос" будет №1 на 70-й сессии Генассамблеи ОНН
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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17:14 09.03.2018
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